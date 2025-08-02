Mandıralı gitti Aybaba geldi!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu,019-2023 yılları arasında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak çalışan 57 yaşındaki futbol adamı, Ekim 2024'te Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak atanmıştı.