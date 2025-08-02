Türkiye aşkları büyük!

Süper Lig'in tozunu bir kez yutan futbolcu, buradan ayrılmak istemiyor. Gittikleri ülkelerde değer görmeyen yıldız isimler, aradığı sevgiyi ve huzuru Türkiye'de buluyor. Geçmişte olduğu gibi yeni sezonda da bunun örnekleri artıyor. Geçen sezon kiralık oynayıp performansıyla büyük sükse yapan Victor Osimhen, bu sefer kalıcı olarak yeniden Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan'dan yapılan astronomik tekliflere rağmen "Sadece Galatasaray" dedi ve sarı-kırmızılı renklere yeniden bağlandı. Geçen sezon devre arasında F.Bahçe formasıyla takıma kalite katan Milan Skriniar da bonservisiyle sarı-lacivertlilere transfer oldu. Slovak stoper, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ÜLKELERİ FARKLI, ADRESLERİ AYNI

2023-24'te kiralık gelen Paul Onuachu da 1 sezon aradan sonra büyük sevgi beslediği Trabzonspor'a geri döndü. 30 yaşındaki yıldız, İngiltere'de bir türlü aradığı mutluluğu bulamadı. 2.01'lik dev forvet, 3+1 yıllık mukaveleyle tapusuyla Fırtına'ya katıldı.

Yakın dönemde 2023-24'te gördüğü büyük sevgiye kayıtsız kalamayan Mauro İcardi, Paris Saint-Germain'den G.Saray'a bonservisiyle geldi. Yine Arjantinli de Suudi Arabistan'ın yüksek tekliflerini geri çevirdi.

Beşiktaş, kiralık oyuncuları Valentin Rosier'in 2022-23'te, Rachid Ghezzal'ın 2021-22'de bonservisini aldı. F.Bahçe ise 2021-22'de Beşiktaş'ta kiralık ter döken Michy Batshuayi'ye uzun süreli imza attırdı. Böylelikle son 9 dönemde Dört Büyükler'de (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) bir önceki sezonu kiralık geçiren futbolcuların 12'si yeniden Türkiye'yi tercih etti.