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Giriş Tarihi: 3.8.2025 11:59

Beşiktaş'ın Kessie planı belli oldu!

Transfer çalışmasına devam eden Beşiktaş, Franck Kessie ile ilgileniyordu. Siyah-beyazlıların, Fildişili yıldız için planı netleşti.

SPOR SERVİSİ Futbol
Beşiktaş’ın Kessie planı belli oldu!

Shakhtar ile oynanan iki maçta da orta sahanın büyük zaaf göstermesi, Beşiktaş yönetiminin transferde önceliği bu bölgeye vermesine neden oldu.

Siyah-beyazlıların listesinde ilk sırada yer alan Franck Kessie için girişimler devam ederken oyuncunun kulübü Al-Ahli'ye iki farklı seçenek sunulacağı belirtildi. Yönetimin öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kessie'nin 14 milyon Euro civarındaki bonservisinde indirim talep edecek.

KİRALIK TEKLİFİ MASADA

Suudi ekibinin rakamı 3-4 milyon Euro bandına düşürmesi halinde, kiralama teklifi sunulacak. Futbolcunun Avrupa'ya dönmek istemesi bu transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

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Beşiktaş'ın Kessie planı belli oldu!
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