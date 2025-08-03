Beşiktaş’ın Kessie planı belli oldu!

Shakhtar ile oynanan iki maçta da orta sahanın büyük zaaf göstermesi, Beşiktaş yönetiminin transferde önceliği bu bölgeye vermesine neden oldu.

Siyah-beyazlıların listesinde ilk sırada yer alan Franck Kessie için girişimler devam ederken oyuncunun kulübü Al-Ahli'ye iki farklı seçenek sunulacağı belirtildi. Yönetimin öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kessie'nin 14 milyon Euro civarındaki bonservisinde indirim talep edecek.