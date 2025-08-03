Beşiktaş’tan resmi Nuri Şahin açıklaması!

Beşiktaş Kulübü'nde bir süredir teknik direktör Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve yerine Nuri Şahin'in getirileceği iddiaları vardı. Siyah-beyazlılar, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:
"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."