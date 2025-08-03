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Giriş Tarihi: 3.8.2025 20:56

Chelsea, Ajax'tan Jorrel Hato'yu transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ajax'tan genç sol bek oyuncusu Jorrel Hato'yu transfer ettiğini açıkladı.

AA
Chelsea, Ajax’tan Jorrel Hato’yu transfer etti!

Chelsea, Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcusu Jorrel Hato ile 2032'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek" Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Hato, A takımıyla çıktığı 111 maçta 4 gol kaydetti.

İngiliz basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

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Chelsea, Ajax'tan Jorrel Hato'yu transfer etti!
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