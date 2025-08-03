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Giriş Tarihi: 3.8.2025 11:47 Son Güncelleme: 3.8.2025 11:47

Fenerbahçe genç yıldız adayını radarına aldı!

Hücum hattına yeni bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotayı Belçika'ya kırdı. Sarı-lacivertlilerin, genç yıldız adayını listesine aldığı öğrenildi.

Samet YÜKSEL Futbol
Fenerbahçe genç yıldız adayını radarına aldı!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ediyor.

Hücum hattına yeni bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht'in genç yıldızına talip oldu.

SÜRPRİZ İSİM RADARA GİRDİ

Kanarya, 20 yaşındaki genç yıldız adayı Mario Stroeykens'i listesine aldı. Yönetim, genç futbolcu için fiyat araştırması yaparken, Belçika ekibinin 15 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Fenerbahçe cephesi, Stroeykens için indirim yapılması halinde resmi girişimlerde bulunacak. 20 yaşındaki futbolcunun Anderlecht ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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Fenerbahçe genç yıldız adayını radarına aldı!
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