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Giriş Tarihi: 3.8.2025 11:55 Son Güncelleme: 3.8.2025 11:56

Flamengo, Jorge Carrascal'ı transfer etti

Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı renklerine bağladı.

AA
Flamengo, Jorge Carrascal’ı transfer etti

Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

Flamengo Kulübü, 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Carrascal, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi. Carrascal, geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Transferde hareketli günler geçiren Flamengo; Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal ve Samuel Lino'nun ardından Carrascal'ı renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

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Flamengo, Jorge Carrascal'ı transfer etti
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