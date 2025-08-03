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Giriş Tarihi: 3.8.2025 23:06 Son Güncelleme: 3.8.2025 23:14

Galatasaray, Frankowski'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Przemysław Frankowski'nin Rennes'e transferini Kamuoyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Frankowski’yi KAP’a bildirdi!

Galatasaray'da Przemysaw Frankowski ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı.

Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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Galatasaray, Frankowski'yi KAP'a bildirdi!
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