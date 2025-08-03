Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un ayrılığını resmen duyurdu!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlıların genç golcüsü Semih Kılıçsoy, resmen Cagliari'ye transfer oldu. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmişti.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.