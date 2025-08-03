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Giriş Tarihi: 3.8.2025 14:06 Son Güncelleme: 3.8.2025 15:18

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un ayrılığını resmen duyurdu!

Beşiktaş, genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un ayrılığını resmen duyurdu!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlıların genç golcüsü Semih Kılıçsoy, resmen Cagliari'ye transfer oldu. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmişti.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kara Kartal'ın altyapısından yetişen Semih, toplam 87 maça çıktı ve 16 gol atıp 9 asist kaydetti.

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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un ayrılığını resmen duyurdu!
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