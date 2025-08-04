Berkan’ın aklı La Liga’da

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sezon rotasyonda yer alan ve toplamda 42 maçta bin 552 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 1 asistlik katkı vermişti. Kerem Demirbay'ın ayrılığının ardından Berkan da oynayacağı bir takıma gitmek isterken teknik direktör Okan Buruk ise sol bekte de kullandığı oyuncusunun kalmasını istiyor. 27 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibi Espanyol'un temas kurduğu öğrenilirken 1 sezon kontratı kalan Berkan'ın da La Liga ekibinde kariyerine devam etmek istediği kaydedildi.
AS'ın haberine göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde (Kontratı 1 yıl uzatılarak gönderilecek) G.Saray'ın bir sonraki satıştan %20'lik payı bulunuyor.