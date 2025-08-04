Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor’da Göztepe mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 5.8.2025 01:28

Çaykur Rizespor’da Göztepe mesaisi başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

İHA
Çaykur Rizespor’da Göztepe mesaisi başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına start verdi.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman fitness salonda başladı. Ardından sahada devam eden antrenmanda ekip pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor’da Göztepe mesaisi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz