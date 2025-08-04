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Giriş Tarihi: 4.8.2025 13:12 Son Güncelleme: 4.8.2025 13:53

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi resmen belli oldu. Sarı-lacivertli takım, Feyenoord’u geçmesi halinde Nice - Benfica maçının galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice - Benfica maçının galibiyle oynayacak.

FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. eleme turu ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü yapılacak.

Turu geçen takım, Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maç ise 26-27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR YOLU

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

LİG YOLU

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
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