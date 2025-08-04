Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice - Benfica maçının galibiyle oynayacak.
Turu geçen takım, Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maç ise 26-27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde:
ŞAMPİYONLAR YOLU
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
LİG YOLU
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)