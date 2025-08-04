Hikâyeniz herkese ilham olmalı!

yeni sponsoru Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, Samandıra'yı ziyaret edip takımla tanıştı. Hayat hikâyesini futbolculara da anlatan veYapabileceğiniz ve bu ülkedeki çocuklara vereceğiniz hediye kendilerine güvenmeleri ve inanmalarını sağlamak" dedi. Teknik direktör Mourinho, Ulukaya'yadiyerek teşekkür etti.