Hikâyeniz herkese ilham olmalı!

F.Bahçe'nin
yeni sponsoru Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, Samandıra'yı ziyaret edip takımla tanıştı. Hayat hikâyesini futbolculara da anlatan ve "Eğer köyde büyüyen çocuk Amerika'ya gidip bir firma kurup çocukluğunda aşık olduğu ve maçlarını radyodan dinlediği takıma sponsor oluyorsa bu dünyada her şeyin mümkün olduğu anlamına gelir.
Yapabileceğiniz ve bu ülkedeki çocuklara vereceğiniz hediye kendilerine güvenmeleri ve inanmalarını sağlamak" dedi. Teknik direktör Mourinho, Ulukaya'ya "Anlattığınız hikâye herkese ilham olmalı"
diyerek teşekkür etti.