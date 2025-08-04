Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Beşiktaş maçının ertelenmesini istemiyoruz

''ERTELEME İSTEMİYORUZ''

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, "Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.