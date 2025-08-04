Mınguzzi başvurusu

İSTANBULSütlüce'de geleneksel hale gelen Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü, 58. yıla özel olarak 'Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına yapıldı.Baba Andrea Minguzzi, "Ahmet melek oldu. Ben bütün Trabzonsporlu, bütün Trabzonlu kardeşlerime sarılmak istiyorum. Allah razı olsun sizden. Bizim acımız bambaşka bir şey ama başka çocuklara olmasın diye… Ahmet boş göçmedi bu dünyadan. Böyle bir emsal karar bayağı hayatları kurtaracak, inanıyorum" açıklamasıyla duygularını paylaştı. Bu arada Trabzonspor, 2025-2026 sezonununolarak adlandırılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu duyurdu.