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Giriş Tarihi: 5.8.2025 00:31

Real Sociedad, Gonçalo Guedes'i transfer etti

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
Real Sociedad, Gonçalo Guedes’i transfer etti

La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek" Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu," dedi.

Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Real Sociedad, Gonçalo Guedes'i transfer etti
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