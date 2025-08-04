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Giriş Tarihi: 4.8.2025 20:46

Sarıyer, Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, deneyimli oyuncu Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

İHA
Sarıyer, Ömer Bayram’ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, deneyimli oyuncu Ömer Bayram'ı transfer etti.

Sarıyer, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler'de tamamlarken, 1. Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi.

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Sarıyer, Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı
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