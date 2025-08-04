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Giriş Tarihi: 4.8.2025 10:33 Son Güncelleme: 4.8.2025 10:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak
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