Yeniden Bouchouari

Orta sahaya dinamizm katacak oyuncu arayışında olan Trabzonspor, Arthur Melo konusunda somut bir ilerleme sağlayamadı. Oyuncunun kulübü Juventus ile anlaşmazlık ve oyuncunun yüksek maddi beklentisi transferi zora soktu. Bunun üzerine bordo-mavililer, daha önce nabız yokladığı Bouchouari'yi yeniden gündemlerine aldı. 22 yaşındaki orta sahadaki en önemli handikap, sakatlıktan yeni çıkmış olması. Yönetim, rehabilitasyon süreci olumlu ilerleyen Bouchouari'nin sağlık raporlarına göre kulübü Saint-Etienne'e teklif götürecek. Trabzonspor, herhangi bir olumsuzluk durumunda diğer adaylara yönelecek.

İLK 11 ŞEKİLLENİYOR

SEZONUN ilk haftasında Kocaelispor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da 11 büyük ölçüde şekillendi. Kalede Uğurcan'ın yeri garanti. Savunmada Savic ve Batagov formaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Sağ bekte Pina ve sol bekte Mustafa ön plana çıkarken sağ kanatta Visca ile Zubkov arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Sol kanatta Nwakaeme şu an için alternatefsiz. Teknik direktör Fatih Tekke, hücumda Onuachu ve Augusto'yu birlikte oynatmayı planlarken, orta sahada Okay, Mendy ve Folcarelli'nin görev yapması bekleniyor.