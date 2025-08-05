Almeida bitti bitiyor

Trabzonspor'da on numara mevkii için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi. Bordomavililer, Valencia'nın Portekizli on numarası Andre Almeida'ya kafayı taktı.
Bir süredir yapılan temasların olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu kaydediliyor. 2022-23 sezonu başında Portekiz ekibi Vitoria SC'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Almeida, 3 sezonluk İspanya macerasına nokta koyup kariyerinde yeni sayfa açmak istiyor.
Valencia'nın maaşına zam yapmaması nedeniyle ayrılma talebinde bulunan oyuncu için Trabzonspor devreye girmişti. Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Almeida'nın, bordo-mavililere sıcak baktığı kaydedildi. Karadeniz ekibinin bugün-yarın transferi açıklayabileceği ifade ediliyor.