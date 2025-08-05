Beşiktaş’tan Leon Bailey harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Matteo Moretto'nun haberine göre; Kartal, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncunun şartlarını sorduğu yazıldı. Siyah-beyazlı takımın resmi teklif yapmaya hazırlanan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Geçen sezon Aston Villa formasıyla 38 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcunun İngiliz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.