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Giriş Tarihi: 5.8.2025 23:00

Beşiktaş’tan Leon Bailey harekatı!

Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Jurasek gibi oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı takımın, Aston villa forması giyen Leon Bailey’in şartlarını sorduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan Leon Bailey harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Matteo Moretto'nun haberine göre; Kartal, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncunun şartlarını sorduğu yazıldı. Siyah-beyazlı takımın resmi teklif yapmaya hazırlanan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Geçen sezon Aston Villa formasıyla 38 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcunun İngiliz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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Beşiktaş’tan Leon Bailey harekatı!
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