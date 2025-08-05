Darphane gibi!

Sarı-kırmızılılar, Lazio karşılaşmasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarına nokta koyarken bu müsabaka Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imzası nedeniyle taraftarla kucaklaşma maçı da oldu. Nijeryalı yıldız, 75 milyon Euro'luk tarihi anlaşmanın ardından yeniden RAMS Park'a adım atarken kulübün gelirlerinde de dev artış meydana geldi.100 bin olan 'katıl' üye sayısı 250 bin kişiye ulaşırken GS Plus Premium üyelikleri de 30 bin kişiden 50 bine ulaştı. Kombinelerin geçerli olmadığı Lazio mücadelesinde maç günü geliri 120 milyon TL'ye çıkarken günlük mağaza gelirleri de 50 milyon TL barajını aştı.Sarıkırmızılı kulüp 4-5 gün içinde yaklaşık 200 milyon TL gelir elde etti.