Enerjisi bitmez gücü tükenmez

Beşiktaş, Gedson ayrılığı sonrasında orta sahaya oyuncu ararken Wilfred Ndidi, öne çıkan isim oldu. Shakhtar maçları da dikkate alındığında sert ve fizik gücü kullanan bir orta saha ihtiyacı daha da gözle görülür hale geldi. Orkun ile Rafa Silva'nın hücum gücünü daha da üst seviyeye çekmek için Ndidi tam da aranan kan durumumda. 2017'de Genk'ten 17 milyon Euro'ya Leicester'a gelen oyuncu, 1.83'lük boyuna rağmen hızlı hamleleri ve hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Orta sahada savunmaya yakın bir profile büründükten sonra takımın vazgeçilmezi olan Nijeryalı oyuncu, tam da Beşiktaş'ın eksikliğini duyduğu dinamizm ve atletizmi barındırıyor.





TOP ÇALMA USTASI

Tam anlamıyla bir top çalma ustası olan Ndidi'nin bu başarısında hızı, gücü ve uzun bacakları büyük faktör. Rakibin gerisinde kalsa bile bacak boyu uzunluğunu iyi kullanıp rakibin hiç ummadığı anda topu geri alabiliyor.

HATALI PAS KÂBUSU

Hatalı pasları en önemli eksisi olarak görülüyor. Savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar ve hatalı pasları, arkadaşlarına korkulu rüyalar gördürüyor. Rakiplerin baskıyı yönlendirdiği isim oluyor. Savunmadan top çıkarmakta tercih edilen isim değil.

SAKATLIK SORU İŞARETI!

Zaman zaman sakatlıklarla başı belada olan bir isim Ndidi.. Geçen sezon 11, bir önceki sezon ise 22 maç kaçırdı, 2021-22'de 20 maçta forma giyemedi. Everton'ın kronik sakatlık riski nedeniyle 10 milyon Euro vermekten geri adım attığı iddia ediliyor.