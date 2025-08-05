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Giriş Tarihi: 5.8.2025 20:02

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransız ekibine transfer oldu

Son olarak PAOK forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımıyla sözleşme imzaladı.

AA
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransız ekibine transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransız ekibine transfer oldu
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