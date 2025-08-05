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Giriş Tarihi: 5.8.2025 14:24

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. İsmail Yüksek ve Talisca, kadroda yer almadı.

AA
Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Feyenoord maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına yeni transferlerin tamamını götürme kararı aldı.

UEFA'ya verilen listede yer alan isimlerden İsmail Yüksek ve Anderson Talisca, kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin 22 kişilik Feyenoord maçı kafilesi şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu açıklandı!
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