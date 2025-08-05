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Giriş Tarihi: 5.8.2025 14:26

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan stoper hamlesi: Ahmedhodzic!

Hollanda temsilcisi Feyenoord, Sheffield United'dan 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i transfer ettiğini duyurdu.

AA
Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’dan stoper hamlesi: Ahmedhodzic!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord, Sheffield United'da forma giyen stoper Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.

Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan stoper hamlesi: Ahmedhodzic!
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