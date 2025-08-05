Galatasaray, Frankowski’nin yeni takımını açıkladı! Cimbom aldığı rakamın üstüne gönderdi

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla Rennes'e kiralandığını duyurdu.
İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski'nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.
Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray, Polonyalı oyuncuyu toplam 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Rennes ile yapılan anlaşmaya göre Cimbom'un kasasına toplam 11.2 milyon euro girecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 12.5 milyon euroya da çıkabilir.
Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı.
Toplam 8 milyon euroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.