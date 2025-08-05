Galatasaray, Frankowski’nin yeni takımını açıkladı! Cimbom aldığı rakamın üstüne gönderdi

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski'nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.