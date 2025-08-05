Jose Mourinho: "Bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum"

Jorge Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubent takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim." ifadelerini kullandı.