Maupay ve Rowe için temas kuruldu

SÜPER Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'daki transfer çalışmaları hız kazandı. Bu anlamda gündeme, son olarak Ligue 1 takımı Marsilya'nın elden çıkarmak istediği futbolcular Neal Maupay ve Jonathan Rowe geldi. Fransız ekibi, 22 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz Rowe'yi Norwich'ten, 28 yaşındaki Arjantin asıllı Fransız futbolcu Neal Maupay'ı ise Everton'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Marsilya bu oyuncuları mecburen transfer ederken yeni sezon öncesi iki isme gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Trabzon'un da sol kanat Rowe ile forvet arkası ve santrfor oynayan Maupay'ın şartlarını sorduğu öğrenildi.