Mert Hakan Yandaş: "Tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım"

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu.

Yandaş sarı-lacivertli takımın tek kaptanı olması hakkında ise, "Hocamızın aldığı bir karar benim kaptan olmam. Kendisine de teşekkür ediyorum. Pazubendinin hiçbir zaman benim için önemi olmadı. Ben 6 sezondur ilk gün nasıl davranıyorsam şu anda da öyle davranıyorum. Kampa gittim. Talihsiz bir sakatlık yaşadım, dünyada çok görülmeyen bir durum. 4 aydır her gün 3-4 saat idman yapıyorum ve geri dönmek için mücadele ediyorum. Tünelin sonundaki ışığı da görmüş durumdayım. İnşallah güçlü şekilde dönüp takıma saha içinde ve dışında yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda saha dışındayım ama bu takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmak istiyorum. Yeni gelen oyuncuların takıma alışmaları için çabalıyoruz, camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bunu sürdürmeye de devam edeceğim ve inşallah yakında saha içinde de olacağım" şeklinde konuştu.