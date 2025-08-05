Milan Skriniar'dan Feyenoord yorumu: "Turu geçeceğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-lacivertlilerde kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu, transfer sürecini, gelecek sezon planlamaları, takım arkadaşları ve taraftarla ilgili düşüncelerini aktardı.

"KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM"

İlk olarak transfer süreciyle ilgili konuşan Skriniar, "Tekrardan aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum. Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple kontak halindeydik, kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe'yle anlaşmıştım, bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik. Ama kulüplerarası anlaşması diyaloglar ve anlaşmalar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve başkanımız harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler. Beni Fenerbahçe'ye getirmek için çok çabaladılar, çok çalıştılar. Yeniden Fenerbahçe'ye, aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK SIKI ÇALIŞACAĞIZ"

Kendi arzu ve istediğinin sarı-lacivertlilere daha önce katılmak olduğunu belirten Milan Skriniar, "Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hazırlık maçlarını seyrettim. Bana göre takım harika işler çıkardı, iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni bir takımız diyemem ama takıma yeni katılan oyuncular oldu. Gelen oyuncular kaliteli ve tecrübeliler. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ve onların da Fenerbahçe'ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Niyetlerinin Avrupa'da en iyi noktaya ulaşmak olduğunu ve Feyenoord eşleşmesinde güzel iki maç oynayacaklarına inandığını vurgulayan Slovak futbolcu, "Her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var, en uzağa ilerlemek istiyoruz. Tabii ki Avrupa'da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Özet olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord'u iyi tanıyorum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezon da takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig'de de zirvede olmak istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZA HER MAÇ İHTİYACIMIZ OLACAK"

Fenerbahçe'ye dönmesinin en önemli sebeplerinden birinin taraftar olduğunu aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Bu anlamda onlara minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız olacak. Geçen sezon da bizleri çok sıkı ve güçlü bir şekilde desteklediler, bazen kolay olmayan süreçler yaşadık ama o anlarda bile desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz beraber başarabiliriz, beraber başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele etmeye, birlikte savaşmaya devam" açıklamalarını yaptı.