Morata raporlu!

COMO ile el sıkışan ancak G.Saray'ın, İtalyan ekibi ile anlaşmaması sonrası imzayı atamayan Alvaro Morata, transferin yapılmasını bekliyor. Sağlık raporu sunarak antrenmanlara katılmayan İspanyol oyuncunun ayrılığına onay için G.Saray cephesi ise 8 milyon Euro istiyor. Çizme kulübü, 4 milyon Euro önerirken sarı-kırmızılılar geri adım atmıyor.

SANE KULÜBEDE

Bayern Münih'ten transfer edilen Leroy Sane, Dünya Kulüpler Kupası sonrasında tatile çıkıp ardından da G.Saray'a katıldı. Fizik olarak takımın gerisinde bulunan ve maç temposunu kazanması için planlama yapılan Alman yıldızın G.Antep FK karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyu maç kondisyonunu kazanmadan oynatmayı düşünmezken ligin 3. haftası ile birlikte ilk 11'e koymayı planlıyor.