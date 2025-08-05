Porto’nun eski kaptanı Jorge Costa, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Porto'nun eski kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Porto'dan yapılan açıklamada, kulübün antrenman tesislerinde hayatını kaybeden Costa için yarın Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Taziye mesajı yayınlayan Portekiz ekibi "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü," ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sırada Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003'de UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006'da oyunculuk kariyerine son veren Costa, Braga'da yardımcı antrenörlüğe başlamış son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulunmuştu.