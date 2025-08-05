Sağda son aday Tchatchoua

SAĞ bek transferi için görüşmelerine devam eden Beşiktaş yönetiminin radarında Jackson Tchatchoua bulunuyor. İtalyan ekibi Verona forması giyen 23 yaşındaki sağ bek, aynı zamanda orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Kulübü ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan oyuncu, Belçika doğumlu. Ailesinin geldiği Kamerun'u milli takım olarak tercih eden ve 10 kez sahaya çıkan Tchatchoua'nın piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile işi bitirmek.

ERTELEME TALEBİNE KAYSERİ'DEN RET!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda perşembe günü deplasmanda St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın pazar günü Kayserispor'la oynanacak lig maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ''Bu talebi kabul etmeyeceğiz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek şekilde oluşturdular'' diye konuştu.