Söz verdi bi’Kerem!

Galatasaray'da yıldızı parlayan, yaşadığı iki şampiyonluğun ardından Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu'nun adının Fenerbahçe ile yan yana yazılması gündemin ilk sırasına oturdu. Milli futbolcunun, sarılacivertli takıma transfer olacağı yönündeki haberler Galatasaray cephesi kadar Fenerbahçeli bazı taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Birkaç gündür süren görüşme trafiğinin ardından oluşan son durum şu şekilde:

5 MİLYON EURO MAAŞ, 4 YILLIK SÖZLEŞME

Benfica'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe yönetimi adına Hakan Safi, özel jetle Portekiz'e uçtu. Burada milli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu geçti ve Kerem, Fenerbahçe'de oynamayı kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli kanat oyuncusu, yeni takımından 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 4 yıllığına el sıkışıldığı belirtilirken, sözleşmede bazı bonus maddelerinin de olduğu aktarıldı.

GALATASARAY DA SATIŞTAN PAY ALACAK

Oyuncuyla anlaşan F.Bahçe, Benfica ile görüşmelere de başladı. Portekiz kulübünün, kapıyı 25 milyon Euro bonservis + birtakım bonus talebiyle açtığı bildirildi. Bu yüksek talebin süreci uzattığı, pazarlıkların kıyasıya sürdüğü ifade edildi. Onayın gelmesi halinde Hakan Safi, yeni futbolcusunu özel jetle Türkiye'ye getirecek. Kerem'i G.Saray'dan 12 milyon Euro'ya alan ve 5 yıllık imza attıran Benfica, satıştan da kârın yüzde 10 payını sarıkırmızılılara verecek.

LİSTE TELAŞI- Feyenoord maçı için UEFA'ya 25 kişilik listeyi 31 Temmuz'da veren Fenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Kerem transferini yetiştirmesi halinde milli futbolcu listeye yazılacak. Levent Mercan kadrodan çıkarılacak.



ANTRENMANDA SAKATLANDI!

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın dün gerçekleştirdiği idmanda sakatlık yaşadı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; milli futbolcu, antrenmanda sağ ayak bileğini burktu. Kerem'in bu sebeple takımının Nice ile yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında forma giyemeyeceği aktarıldı.

BENFİCA'NIN AKLI KARIŞTI!

PORTEKİZ basını, Nice maçları öncesinde Kerem'e Fenerbahçe'den gelen teklifin Benfica'yı bir hayli zorladığına vurgu yaptı.

A BOLA: Kerem için Benfica, zamana ve teklife bağlı olarak anlaşmayı kabul edebilir. Ancak Bruma'nın sakatlığı sonrasında ilk 11'in kesin oyuncusu haline gelen Kerem için Benfica 20 milyon Euro'nun altında bir parayı kabul etmeyi düşünmüyor. Şampiyonlar Ligi nedeniyle de transferi geciktiriyor.

RECORD: Kerem, Mourinho'nun listesinin başında. F.Bahçe, özel bir anlaşma için Portekiz'e geldi ve Benfica yetkilileri ile görüşüyor. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var; Benfica, F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerinden.

O JOGO: Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem'i istiyor ancak kulüp, kritik Nice maçları öncesi bu satışa sıcak bakmıyor. Türk kulübü Portekiz'e gelse de Nice maçları tamamlanmadan satış kolay değil. Ancak F.Bahçe 25 milyon Euro'yu görürse Benfica, Kerem'i hemen gönderebilir.



G.SARAY'I BIRAK F.BAHÇE'YE SARIL!

Emre Belözoğlu'ndan Kerem'e tavsiyeler: "Sahada ve saha dışında meydan okumaya hazır ol. Sevilmemeye alış, mücadele et"

Futbolculuk döneminde G.Saray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan teknik direktör Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Antalyaspor'un hocası, "G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir" derken şöyle devam etti: "Ben G.Saray ve Milli Takım'dayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak F.Bahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor. Seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. Kesinlikle arafta kalmaması gerekiyor.

ÇİFT HANELİ KATKI YAPAR

Son yılda büyük çıkış kaydetti, Türkiye'de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar. Ona kendini F.Bahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var: Sahada ve saha dışında meydan okumaya hazır olsun. Mücadele etsin. Ne kadar çabuk işini yapıp, aidiyet sergilerse o kadar çabuk kabul görür. G.Saray'ı geride bırakacak, F.Bahçe'ye sarılacak."

LİVAKOVİC AYRILIYOR

Hırvat Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Fenerbahçe'nin 1 numarası Livakovic için ülkesinin basınından ayrılık haberi geldi. Tecrübeli kalecinin mutlu olmadığı ve ayrılacağına vurgu yapılan haberde gideceği takım belirtilmedi. Sarı-lacivertli kulübün kaleci arayışları sürerken, Galatasaray'ın da listesinde olan Ederson ile temaslar sürüyor.