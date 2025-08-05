UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu eşleşmeleri belirlendi. Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımını elemesi durumunda play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu almak için yoğun mesai harcadığı günde iki takımın eşleşme ihtimalinin olması "Tesadüfün böylesi" dedirtti. Mourinho'nun ekibi, 26 Temmuz'da Benfica ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşmış ve Kerem'in 1 gol attığı maçı Portekiz ekibi 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe eğer adını play-off'a yazdırırsa ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta evinde, rövanşı 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Kanarya, Feyenoord ile ilk karşılaşmasına yarın saat 22.00'de Hollanda'da çıkacak. Rövanş ise 12 Ağustos Saı günü saat 20.0'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.



KARA KARTAL'I ELEDİ SAMSUN'A GELDİ

S.Donetsk-Panathinaikos / SAMSUN

Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi mücadelesine play-off turu ile başlayacak Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak. Samsun ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak. Arda Turan, 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yenip elemişti.



BEŞİKTAŞ DIŞARIDA BAŞAKŞEHİR EVİNDE

Lausanne-Astana / BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR / Craiova-S.Trnava

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belirlendi. Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde Lausanne (İsviçre)-Astana (Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)- Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk maçını 21 Ağustos'ta deplasmanda, 28 Ağustos'taki rövanşı evinde oynayacak. Başakşehir ise önce evinde, sonra dış sahada olacak.