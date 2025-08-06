Artık sürpriz olmayacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Porto'nun eski kaptanı olan Jorge Costa'nın 54 yaşında vefat etmesi sebebiyle üzüntüsünü dile getiren Portekizli hoca, "Yarın (bugün) yapmam gereken bir işim var. Sonrasında ağlayabilirim" dedi. Geçtiğimiz sezonla ilgili gelen soruya ise tecrübeli hoca, "Geçen sezon pek çok şey yeniydi. Benim için inanması zor şeylerdi. En azından bu sene beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Artık burası benim için yeni bir ülke, lig, sistem, yapı değil. Her şey dejavu. Dolayısıyla sürpriz olmayacak."

HERKES ÇOK İYİ DURUMDA

"Geçen seneye kıyasla böyle bir avantajım olacak" yanıtını verdi. Skriniar ve Semedo'nun fiziksel durumlarının iyi olduğunu da vurgulayan Mourinho, "Mert Hakan hariç burada bulunan herkes oynayabilecek durumda. İki oyuncu da yeteri kadar tecrübeli" diye konuştu.

ASLA BİZDEN ÜSTTE DEĞİLLER

MOURINHO, turu geçme şanslarının yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kendilerini favori görmediklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Ama asla onları da 51'e 49 bile üstümüzde görmüyorum. Zemin burada genellikle çok güzel olur. Böyle bir ortamda oynamak rakip takım futbolcuları adına da heyecan verici olur. Genç, iyi bir takım. İyi hocaları ve prensipleri var. Güzel bir meydan okuma olacak. Van Persie'yi birçok insandan daha iyi tanırım. Ona başarı diliyorum ama bizim maçlar için değil, sonrası için.