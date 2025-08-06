Barış için dev plan

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu transfer döneminde Avrupa'daki kulüplerin gözdesi haline geldi. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den West Ham ile Sunderland'in ilgilendiği Barış Alper için sarı-kırmızılı kulüp 'tok satıcı'yı oynuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünen Galatasaray cephesi, astronomik teklif gelmesi halinde masaya oturacak. 2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro'luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi vitrini düşünülerek satılmamıştı.

Manchester United ve Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey, söz konusu sezonun devre arasında 30 milyon Euro'ya Bundesliga'ya transfer oldu. Sacha Boey satışındaki stratejiyi Barış Alper Yılmaz için izleyen teknik heyet ve yönetim, her ihtimale karşılık B Planı'nı hazırladı. Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, Barış Alper'in alternatifi olarak görülüyor.

%20'SI KEÇİÖREN'E

Sarı-kırmızılılar, 10 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Başkent ekibinin ayrıca bir sonrası satıştan %20'lik payı bulunuyor.