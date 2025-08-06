Bir Ederson bir Alisson!

kaleci arayışları tam gaz devam ediyor. Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alanLivakovic'in takımdan ayrılacağı artık Hırvatistan basınında da manşetleri süslerken, sarı-lacivertli yönetim de 1 numara arayışlarında tüm alternatifleri değerlendiriyor. Daha önce de Fenerbahçe ile adı anılan 32 yaşındaki Brezilyalı Alisson, yeniden kulübe önerildi. 2018'den bu yana Liverpool'da oynayan ve milli takım formasını da terleten Alisson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Profesyonel kariyerine ülkesinin İnternacional takımında başlayan tecrübeli kaleci, oradan Roma'ya gitti, sonrasında da Liverpool'da oynadı.