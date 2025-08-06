Çatır çatır pazarlık!

Fenerbahçe, Benfica'nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor… Sadece sarı-lacivertli yöneticiler değil, tecrübeli oyuncu da Türkiye'ye dönmek için elindeki tüm kozları oynuyor. Benfica Başkanı Rui Costa yaklaşan seçim öncesinde Kerem'in satışıyla sıkıntı yaşamak istemiyor. Costa'nın bu transfer için Şampiyonlar Ligi biletini almayı beklediği kaydedilirken, "Kerem'i satar, ön elemeleri de geçemezsem bu koltukta oturamam. Üstelik play-off'ta rakibimin Fenerbahçe olma ihtimali var" diyerek endişesini dile getiriyor.

F.BAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Portekiz ekibi Benfica'da dün UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları Nice maçı kadrosuna Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı sebebiyle alınmadı. Milli futbolcu, bonuslar dahil Fenerbahçe ile sezon başına 5 milyon Euro'ya anlaştı. Görüşmeleri sürdüren yönetici Hakan Safi, pazarlığa dün de devam etti. Benfica 25 milyon Euro'da diretirken, Safi 20 milyon Euro ve bazı bonuslar önerdi. Pazarlık tam gaz devam ediyor.



KEREM GİDERSE YERİ DOLAR!

BENFICA Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçı öncesi düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Kerem'in transferi konusunda bilgisi olmadığını dile getiren Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim. Kerem'in gitmesi sonucu elimizde yaratıcı oyuncu kalmayacağı tepkilerine katılmıyorum" sözleriyle dikkat çekti.