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Giriş Tarihi: 6.8.2025 22:08 Son Güncelleme: 6.8.2025 22:09

Fenerbahçe, Feyenoord maçında Gazze'yi unutmadı! "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda karşılaştığı Feyenoord maçı öncesinde Gazze için anlamlı bir tişörtle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu tişörtü sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Feyenoord maçında Gazze’yi unutmadı! İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Feyenoord'a konuk oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadele öncesinde ısınmaya Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken bir tişörtle çıktı. Kanarya'nın sahaya çıktığı tişörtte, "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." ifadesi yer aldı.

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Stop crimes against humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder." dedi.

Fenerbahçe'nin giydiği tişörtler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Fenerbahçe, Feyenoord maçında Gazze'yi unutmadı! "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!"
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