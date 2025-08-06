Fenerbahçe, Feyenoord maçında Gazze'yi unutmadı! "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!"

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Stop crimes against humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder." dedi.