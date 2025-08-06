Ligin ilk haftasında 3 karşılaşmaya Avrupa ertelemesi

SÜPER Lig'de ilk hafta oynanacak 3 karşılaşma, takımlarımızın Avrupa sınavları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kulüplerin talepleri doğrultusunda yapılan istişarelerin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak erteleme kararı alındığı duyuruldu. Buna göre cumartesi günü oynanması planlanan Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor, pazar günü oynanacak Kayserispor- Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları, TFF tarafından kararlaştırılacak bir tarihte oynanacak. Federasyon, açıklamasının sonunda Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlara da başarılar diledi.

Alanya ve Kayseri isyanda!

TFF'NİN aldığı erteleme kararı, krize neden oldu. Alanyaspor ve Kayserispor, "Bize sorulmadan böyle karar mı olur" açıklamasında bulundu. Özellikle F.Bahçe ile oynayacak olan Alanyaspor'un yönetimi, "Uçak biletleri, otel rezervasyonları ne olacak? 60 kişiyi bir yerden bir yere taşımak kolay mı? Daha ligin ilk haftası.. TFF bu kararı alırken bize neden fikir bile danışmıyor" yorumunu yaptı..