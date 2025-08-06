Mourinho’yu öve öve bitiremedi!

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bugün Feyenoord teknik direktörü olarak eski takımına rakip olacak Robin van Persie, maç öncesi şunları söyledi:Jose Mourinho kendini kanıtlamış üst düzey teknik direktör. Yaklaşık otuz yıldır harika iş çıkarıyor.Onun takımına karşı biz de turu geçmeyi istiyoruz." F.Bahçe'de unutamadığı anısı sorulan Van Persie'nin cevabı, "G.Saray'a iki gol attığım maç" oldu.