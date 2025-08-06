Ndidi’de son saatler!

Spartak Moskova'ya giden Gedson Fernandes'in yerini doldurmak için yoğun bir çalışma içine giren ve hedefine Wilfred Ndidi'yi koyan Beşiktaş, transferde geri sayıma geçti. Nijeryalı orta sahayı ikna eden ve Leicester City ile de 9.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, kulübü ile arasındaki birkaç detayı çözmek için süre istedi. Ardından hemen İstanbul'a geleceğini bildiren tecrübeli isme yarına kadar süre tanındığı ve daha fazla beklenmeyeceğinin bildirildiği öğrenildi.

REAL BETİS'E PAHALI GELDİ

La Liga takımı Real Betis'in de Ndidi'yi almak istediği ancak talep edilen bonservis bedelini çok yüksek buldukları ifade edildi. Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya kararlı olan oyuncunun, kulübüyle son detayları halleder halletmez İstanbul'a gelerek imzayı atacağı öğrenildi. Geçen sezon Premier Lig'de Leicester ile 30 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asist kaydetti.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2016-2017 sezonundan bu yana Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi, toplam 303 resmi karşılaşmada 18 gol, 22 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen ve kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 kez forma giydi.