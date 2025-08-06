Ole Gunnar Solskjaer: "Finali tabii ki hayal ediyoruz"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile TSİ 21.45'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile oyunculardan Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

SOLSKJAER: "ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran 52 yaşındaki teknik adam, "Shakhtar maçlarında hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi başka bir turnuvadayız. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yere gelmeye çalışacağız. Oyuncularım çalışmalarda iyi reaksiyon gösterdiler. Maça hazır olduklarını düşünüyorum. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Çok savaşacaklarını biliyorum. Son zamanlarda özellikle savunmada form yakaladılar. İyi bir forvet oyuncusuna sahipler, ona da dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİNALİ TABİİ Kİ HAYAL EDİYORUZ"

Eleştiriler ve baskı hakkında konuşan Norveçli teknik adam, "Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız. İşler kötü gittiğinde baskı kötü hissettirir. Futbol inişli-çıkışlıdır. Eleştiriler olacak. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç ve tur olarak bakıyoruz. Finali tabii ki hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA BASİT GALİBİYET DİYE BİR ŞEY YOK"

Rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, "Rakibimize saygı göstermemiz lazım. Onlar da kazanmak istiyor. Biz de kazanmak için sahada olacağız. Futbolda basit galibiyet diye bir şey yok. Rakibimiz defansif olarak iyi mücadele ediyor ve hızlı hücumlarda iyiler. Rakibimizin potansiyelini biliyoruz" diye konuştu.

EMİRHAN TOPÇU: "TAKIMA GÜVENİYORUM"

Kazanmak için buraya geldiklerini ifade eden Emirhan Topçu, "Shakhtar maçları skor ve oyun olarak iyi geçmedi. Buraya bunun bilincinde geldik. Kazanmak istiyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Kazanmak için buraya geldik. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" ifadelerine yer verdi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anda takımın havası iyi. Bu maça iyi hazırlandık. UEFA Konferans Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sağ olsunlar. Biz de onlara istediklerini vermek için çalışacağız."