Portakal’ı soyalım!

Süper Lig'de geçen sezonu 2. tamamlayan ve gruplara kalabilmek için iki elemeyi geçmesi gereken Fenerbahçe, dev yolcuğun startını bugün Feyenoord karşısında verecek. Feyenoord Stadı'nda 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak maçı İsveçli Glenn Nyberg yönetecek. Rövanş 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord'u elerse play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YENİLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ın bugün Feyenoord karşısında sahada olması bekleniyor. UEFA'ya listenin verildiği gün takıma katılan ve hazırlık maçı oynamayan Semedo ilk kez görücüye çıkacak. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'ye dönen Skriniar da ilk kez takımda yer alacak.