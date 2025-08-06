Sol kanadın yeni sahibi Olaigbe!

Trabzonspor, sol kanat transferini sürpriz bir isimle gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği bu mevkiye bir süredir 22 yaşındaki futbolcuyu getirmek istiyordu. Oyuncunun menajeriyle temasa geçip, kulübü Rennes ile de görüşmelere başlayan Trabzonspor, transferi kısa süre içinde bitirdi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağıyla Olaigbe dün akşam Trabzon'a geldi. Nijerya asıllı Belçikalı futbolcu, 4+1 yıllık imza atacak.

ŞARTLAR ZORLANIYOR!

VALENCIA'DAN Andre Almeida, kulübüyle yeni sözleşme konusunda beklediğini bulamadı. 25 yaşındaki orta sahanın bu durumu üstüne Trabzonspor, maaş konusundaki rahatsızlığını fırsat bilerek temsilcileriyle temasa geçti ancak henüz ilerleme kaydedemedi. Oyuncunun, kulübü ile yaşadığı sorun Fırtına'nın iştahını kabartırken, Trabzonspor, mali şartları zorlayarak bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililer, reddedilen ilk 3.5 milyon Euro'luk teklifi güncelleyerek yeni bir öneri daha yapacak.