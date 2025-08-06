Son dakika haberi: Feyenoord - Fenerbahçe CANLI | Kanarya, Avrupa arenasında! Mourinho’nun 11’i belli oldu...

Feyenoord ile Fenerbahçe, De Kuip Stadı'nda karşı karşıya geliyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yönetecek.

90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İŞTE 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri

NOTLAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

Öte yandan kadroya yeni katılan Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon takımda kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.