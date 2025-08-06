Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, sabaha karşı İstanbul'a gelecek. Ocak 2017'den bu yana Leicester City forması giyen yıldız isim, İngiliz ekibiyle 303 maça çıktı ve 18 gol, 22 asist üretti.

Geçen sezon tüm kulvarda toplam 30 maç oynayan tecrübeli oyuncu; 1 gol, 5 asist kaydetti.