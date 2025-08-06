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Giriş Tarihi: 7.8.2025 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. İşte gecenin sonuçları...

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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